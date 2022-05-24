В Екатеринбурге из-за пожара эвакуировали 20 жильцов дома на улице Победы

На месте работали 15 пожарных. Фото: Галина Соловьева

Сегодня днем в многоквартирном жилом доме по улице Победы в Екатеринбурге произошло возгорание. Причину происшествия устанавливают пожарные дознаватели.

Как рассказали "Областной газете" в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, в одной из квартир на площади 18 квадратных метров горели личные вещи. К тушению привлекались 5 единиц пожарной техники и 15 человек личного состава.

По лестничным маршам звеньями газодымозащитной службы были эвакуированы 20 человек, в том числе 1 ребенок. Информации о пострадавших не поступало.