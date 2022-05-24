На Среднем Урале рыбак погиб от удара током

По данному факту организовано проведение процессуальной проверки. Фото: Галина Соловьева

На территории одного из садоводческих товариществ Пригородного района погиб 36-летний мужчина. Во время рыбалки его ударило током.

По предварительным данным, накануне вечером мужчина пришел порыбачить на водоем в садоводческом товариществе. В момент, когда он начал разворачивать рыболовные снасти, удилище длиной более 5 метров задело проходящую сверху линию электропередачи. В результате свердловчанин получил поражение электрическим током и скончался на месте.

По данному факту организовано проведение процессуальной проверки. Устанавливаются все обстоятельств случившегося. Для определения точной причины смерти погибшего проводится судмедэкспертиза, сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Подробности случившего раскрыл начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых. По его словам, на рыбалку мужчина пришел с супругой и детьми, которые в момент происшествия находились немного поодаль. Услышав крик, они побежали к главе семейства, но помочь уже ничем не смогли.

"Такого рода инциденты время от времени происходят с любителями рыбной ловли на поплавочную удочку, поэтому считаю возможным предупредить граждан о необходимости соблюдать меры предосторожности, чтобы отдых у водоема не приводил к печальным последствиям", — отметил полковник Горелых.