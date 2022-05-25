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Общество / Происшествия
25 мая 2022, 09:07

В Сысерти ночной пожар выгнал на улицу более 20 человек

пожар

Пожар потушен в течение 9 минут. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Сысерти в двухэтажном жилом доме на улице Орджоникидзе произошел пожар. Информация об инциденте поступила на пульт диспетчера в 1:11.

К месту происшествия на двух спецмашинах выезжали 9 человек. До их прибытия из здания самостоятельно эвакуировались 20 жильцов, в том числе 3 ребенка. Еще 2 человека были выведены с помощью спасательных масок.

Пожар потушен в течение 9 минут, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области. Установлено, что на площади 30 "квадратов" поврежден лестничный марш между 1-м и 2-м этажами.

Областная газета Свердловской области

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