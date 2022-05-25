В Екатеринбурге на Ленина нетрезвый водитель BMW въехал в автобус

Водитель, который устроил ДТП, оказался нетрезв. Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге сегодня утром перед перекрестком проспекта Ленина с улицей Бажова произошло столкновение трех транспортных средств. Есть пострадавший.

По предварительной информации, водитель автомобиля BMW, двигаясь по проспекту Ленина со стороны ул. Луначарского в сторону Бажова, въехал во впереди стоящие LADA Vesta и автобус. В результате аварии мужчину 1999 года рождения, который был за рулем иномарки, с различными травмами госпитализировали в ГКБ № 23. Также установлено, что он был пьян.

По данному происшествию проводится дознание, рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Госавтоинспекция призывает водителей не садиться за руль в состоянии опьянения. За нетрезвое вождение водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок до двух лет, а за повторное управление в состоянии алкогольного опьянения предусмотрена уже уголовная ответственность.