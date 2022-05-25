В Екатеринбурге часть территории Сада Казанцева обвалилась в строительный котлован

После инцидента строительные работы временно приостановлены. Фото: "УГМК-Застройщик"

Во время строительных работ возле Музея плодового садоводства Среднего Урала произошел обвал участка Сада Казанцева. Представители компании "УГМК-Застройщик" заверили, что редкие растения, высаженные в саду, не пострадали.

В котлован осыпалась земля сада вместе с частью забора.

"Котлован на площадке строительства со стороны сада имеет вертикальный неукрепленный откос, расстояние от котлована до ограждения территории Музея составляет три метра и менее", — говорится в сообщении в группе "Улица Коробковская/Октябрьской революции" в соцсети "ВКонтакте".

В свою очередь в пресс-службе "УГМК-Застройщик" заявили, что под садом была обнаружена старая выгребная яма с бутылками, старой обувью и прочим мусором. Она была вскрыта во время строительных работ — в котлован вывалилось ее содержимое. При этом редкие растения, которые растут в саду, не пострадали.

После инцидента строительные работы временно приостановлены.

"До конца дня 25 мая будут разработаны мероприятия по усилению грунта. Пока рассматриваются два варианта действий: установка дополнительных шпунтовых ограждений (такие ограждения смонтированы по всему периметру котлована) либо ограждения из металлических столбов, стянутых металлическими тросами, закрепленного бетонными плитами. Эти варианты мы планируем согласовать с администрацией Сада Казанцева и оперативно применим один из них", — рассказали в УГМК.

Также компания полностью возьмет на себя затраты на восстановление забора и устранение последствий — это около 10 млн рублей. При этом происшествие никак не повлияет на сроки строительства гастромаркета.