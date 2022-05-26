В Екатеринбурге двое рабочих разбились, выпав из строительной люльки

Предположительно, во время подъема на строительной люльке оборвался один из тросов. Фото: ИА "Ночные новости"

В Екатеринбурге по адресу ул. Московская, 192 произошел инцидент, в результате которого погибли двое рабочих. Предположительно, во время подъема на строительной люльке оборвался один из тросов.

На место происшествия прибыли сотрудники Следственного комитета. Гибель двух мужчин подтвердили другие строители, однако подробности пока неизвестны.

"Говорят, что погибли двое рабочих из Таджикистана 1989 и 1995 года рождения. Всех работяг либо отправили со стройки, либо разогнали по вагончикам. Сейчас, я так понимаю, идет проверка документов у строителей", — сообщил очевидец.

Также рабочие рассказали, что тросы у строительных люлек рвутся уже не первый раз.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, по данному факту территориальным следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Следователи работают на месте происшествия с целью выяснения обстоятельств случившегося. Устанавливаются и допрашиваются очевидцы, а также представители застройщика, изымается документация, касающаяся соблюдения норм безопасности на данном строительном объекте. Расследование продолжается.

На место происшествия лично прибыл прокурор Ленинского района Екатеринбурга Генрих Гулиев.