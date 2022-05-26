В аварии на трассе Камышлов — Сухой Лог погиб водитель ISUZU

Водитель фуры Scania вез 21 тонну цемента из Сухого Лога в Тюмень. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

На 24-м км автодороги Камышлов — Сухой Лог лоб в лоб столкнулись грузовые автомобили ISUZU и Scania. Один из водителей скончался в больнице.

По предварительным данным, 28-летний водитель ISUZU не проконтролировал движение автомобиля по криволинейному участку, выехал на встречную полосу и врезался в фуру. Через 1,5 часа после аварии от полученных травм мужчина скончался в реанимационном отделении районной больницы, сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что погибший — житель Среднеуральска. Он ехал из села Филатовского в Сухой Лог. В село он ездил для разгрузки металлоконструкций для теплиц, обратно двигался также груженый металлоконструкциями и поликарбонатом. Водитель фуры Scania вез 21 тонну цемента из Сухого Лога в Тюмень.

Водитель автомобиля ISUZU имел стаж управления машиной 11 лет, к административной ответственности привлекался 18 раз. 52-летний водитель грузовика SCANIA имеет стаж управления транспортными средствами 34 года, дважды привлекался к административной ответственности. У последнего состояние опьянения не выявлено. В результате ДТП мужчина не пострадал.