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Общество / Происшествия
27 мая 2022, 09:13

В Екатеринбурге из-за ночного пожара эвакуировали 32 человека, 2 спасли

пожар

Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 02:12. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня ночью в 13-этажном доме по улице Токарей в Екатеринбурге произошел пожар. К месту происшествия на 5 машинах выезжали 14 человек.

В первом часу ночи огнеборцами с помощью спецустройств были спасены 2 человека, еще 32 — эвакуированы. Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Установлено, что в квартире, расположенной на 4-м этаже на площади 20 "квадратов" горело домашнее имущество. В 00:27  огонь был локализован, в 00:33 — ликвидировано открытое горение. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 02:12.

Областная газета Свердловской области

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