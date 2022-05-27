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27 мая 2022, 17:30

Инспекторы ГИБДД сопроводили в больницу екатеринбуржца, который поранил ногу пилой

Инспекторы ГИБДД

Помощь оказали старшие лейтенанты Эдуард Киямов и Игорь Алексеев. Фото: предоставлено пресс-секретарем ГУ МВД России по Свердловской области Валерием Горелых

На дублере Сибирского тракта в Екатеринбурге к сотрудникам ГИБДД обратилась автомобилистка, которая везла в больницу супруга, нуждающегося в экстренной помощи. Инспекторы сопроводили автомобиль с пострадавшим мужчиной до медучреждения.

По словам женщины, ее 63-летний супруг, находясь на даче в Белоярском районе, сильно поранил ногу пилой. Старшие лейтенанты Эдуард Киямов и Игорь Алексеев осмотрели салон автомобиля и, действительно, увидели на заднем сидении мужчину с сильным кровотечением.

Сотрудники Госавтоинспекции незамедлительно приняли решение сопроводить машину. Благодаря помощи автоинспекторов женщине удалось значительно сократить время поездки до больницы, где мужчине была оказана квалифицированная медпомощь.

"Позже в адрес руководства Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области поступило обращение от супруги мужчины. В своем письме гражданка горячо поблагодарила сотрудников ДПС за оказанную помощь, отзывчивость и высокий профессионализм", — сообщил пресс-секретарь регионального главка полиции Валерий Горелых.

Напомним, что похожий случай произошел на днях в Ирбите, только тогда мужчина вез свою дочь в роддом. 

Областная газета Свердловской области

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