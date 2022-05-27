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27 мая 2022, 17:54

В Екатеринбурге на улице Бардина Nissan Pathfinder врезался в 37-й автобус

  "Ночные Новости"
ДТП

В результате аварии пострадали 4 человека. Фото: ИА "Ночные новости"

Днем 27 мая на кольце перекрестка улиц Ясная — Бардина произошло ДТП с участием автомобиля Nissan Pathfinder и автобуса №37. В результате аварии пострадали 4 человека.

Автобус двигался по улице Бардина в сторону улицы Ясной. Подъезжая к участку с круговым движением, водитель автобуса увидел, что на встречу ему по второму ряду выехал Nissan Pathfinder — водитель внедорожника не успел вернуться в первый ряд и допустил лобовое столкновение с автобусом. Справа от автобуса был припаркован автомобиль Volkswagen Polo, который также получил повреждения в результате аварии.

По словам водителя автобуса, в транспорте в момент столкновения находилось примерно 60 человек. Из-за того, что люди стояли плотно друг к другу, в результате аварии серьезных травм никто не получил. Всего пострадало 4 человека: один с рассечением, трое с ушибами.

"Водителю Nissan разбило нос подушкой безопасности, от госпитализации отказался. Водителя Volkswagen в момент ДТП в машине не было", — сообщают очевидцы.

Областная газета Свердловской области

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