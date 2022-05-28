В Екатеринбурге задержали гражданку США по подозрению в поджоге Lexus

Подозреваемую удалось задержать в Кольцово при посадке на рейс в Казахстан. Оттуда она должна была улететь в Америку. Фото: Галина Соловьева

Сотрудники полиции задержали 48-летнюю уроженку Екатеринбурга, имеющую двойное гражданство и проживающую в США. Она подозревается в поджоге Lexus NX 200, который принадлежит ее бывшему партнеру по бизнесу.

Есть основание предполагать, что на ее счету могут быть другие аналогичные криминальные эпизоды. Об этом заявил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Он напомнил, что в ночь на 22 мая на улице Победы горел Lexus. Помимо пожарных, которые потушили машину в течение 4 минут, на месте работала следственно-оперативная группа полиции. Они осмотрели пострадавшее транспортное средство, изъяли ряд вещественных доказательств. Специалисты пришли к мнению, что это был поджог. Ущерб, причиненный владельцу иномарки, составил более 3 млн рублей.

Представители ОВД организовали комплекс мероприятий, направленных на раскрытие преступления. Было установлено, что к ЧП может иметь отношение экс-партнер по бизнесу автовладельца. Подозреваемую удалось задержать в Кольцово при посадке на рейс в Казахстан. Оттуда она должна была улететь в Америку.

Женщина не стала отрицать свою причастность к произошедшему и рассказала, что ранее у нее и потерпевшего был совместный бизнес в сфере купли-продажи недвижимости. Однако, с ее слов, действия партнера привели к тому, что она лишилась своей доли.

"Мстительница тщательно готовилась к своим актам возмездия. Чтобы ее не опознали, она, словно матерый шпион, одевалась в мужскую одежду, использовала парики и накладные усы. Весь этот маскарад был найден сыщиками в ее багаже. Для поджога использовались горючая смесь и фитиль. Остаться безнаказанной криминальной актрисе не удалось", — рассказал Валерий Горелых.

Фото: предоставлено Валерием Горелых

Расследование инцидента продолжается. В отношении фигурантки расследуются уголовное дело, возбужденное полицией по признакам преступления — умышленное уничтожение чужого имущества. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.