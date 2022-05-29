В Нижнем Тагиле на детской горке серьезно травмировалась девочка

По факту ЧП будет организована проверка. Фото: Алексей Кунилов

28 мая вечером на набережной Нижнетагильского пруда произошло ЧП — девочка серьезно травмировалась, упав с горки. Ребенок на мгновение потерял сознание.

"По словам очевидцев, рядом с девочкой не было родителей. Она взобралась на горку, упала оттуда вниз головой и потеряла сознание. Прибывшие на место происшествия медики госпитализировали пострадавшую, предварительно зафиксировав шею и голову в неподвижном положении", — передает паблик "Инцидент Нижний Тагил".

Как сообщили "Областной газете" в пресс-службе МУ МВД России "Нижнетагильское", по факту ЧП будет организована проверка. Полицейские также настоятельно рекомендуют не оставлять детей без присмотра взрослых.

Видео: сообщество VK "Инцидент Нижний Тагил"