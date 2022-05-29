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Общество / Происшествия
29 мая 2022, 12:40

В Нижнем Тагиле на детской горке серьезно травмировалась девочка

  Юлия Пастух
Детский двор

По факту ЧП будет организована проверка. Фото: Алексей Кунилов

28 мая вечером на набережной Нижнетагильского пруда произошло ЧП — девочка серьезно травмировалась, упав с горки. Ребенок на мгновение потерял сознание.

"По словам очевидцев, рядом с девочкой не было родителей. Она взобралась на горку, упала оттуда вниз головой и потеряла сознание. Прибывшие на место происшествия медики госпитализировали пострадавшую, предварительно зафиксировав шею и голову в неподвижном положении", — передает паблик "Инцидент Нижний Тагил".

Как сообщили "Областной газете" в пресс-службе МУ МВД России "Нижнетагильское", по факту ЧП будет организована проверка. Полицейские также настоятельно рекомендуют не оставлять детей без присмотра взрослых. 

Видео: сообщество VK "Инцидент Нижний Тагил"

Областная газета Свердловской области

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