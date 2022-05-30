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30 мая 2022, 10:33

В Екатеринбурге на Радищева столкнулись два трамвая и легковушка

ДТП с трамваями

На рельсах в желобе был обнаружен посторонний металлический предмет. Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу

Сегодня утром на улице Радищева столкнулись два трамвая и автомобиль Mazda. Пострадавших нет.

Предварительно известно, что трамвай № 33, двигаясь по ул. Московской, при повороте на ул. Радищева допустил съезд с рельсов. В результате произошло столкновение со встречным трамваем 21-го маршрута.

О причинах происшествия рассказали в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по городу. Изданию заявили, что на рельсах в желобе был обнаружен посторонний металлический предмет.

Жительница Екатеринбурга Светлана Зуева предоставила "Областной газете" видео инцидента. Публикуем его ниже:

Ранее мы писали о другой утренней аварии. На Кольцовском тракте в час пик Ford въехал в отбойник.

Областная газета Свердловской области

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В Екатеринбурге на Радищева столкнулись два трамвая и легковушка