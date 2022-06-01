Темы дня

Общество / Происшествия
1 июня 2022, 09:49

В Свердловской области сошли с рельсов 7 вагонов с щебнем

сход вагонов с рельс

Всего поезд состоял из 21 вагона. Фото: Уральская транспортная прокуратура

На станции Полуночное Свердловской железной дороги произошел сход 7 вагонов, груженных щебнем. Три вагона перевернулись, у четырех сошли колесные пары.

Инцидент был зафиксирован в 22:29 31 мая. На место схода выезжали следственно-оперативная группа и Серовский транспортный прокурор.

По данным Уральской транспортной прокуратуры, пострадавших среди людей нет. А вот вагоны и железнодорожный путь получили повреждения. Сейчас устанавливается сумма ущерба.

Уточняется, что все произошло на однопутном неэлектрифицированном участке Полуночное — Ивдель, предназначенном только для движения грузовых поездов. В связи с этим задержек пассажирских и пригородных поездов удалось избежать.

Серовской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
01.06.2022, 20:10 / Общество
Почти 600 юных екатеринбуржцев отправились в Анапу на первом в 2022 году "Поезде здоровья"
01.06.2022, 18:45 / Общество
Владимир Путин предлагает выплачивать матерям-героиням по 1 миллиону рублей
01.06.2022, 18:18 / Культура
Артисты Михайловского театра исполнили "Лебединое озеро" в свердловской ОДКБ № 1
01.06.2022, 18:13 / Культура
Впервые на Ural Music Night откроются детские площадки
01.06.2022, 17:58 / Общество
Сотрудники свердловской ГИБДД сдали кровь для пострадавших в авариях детей