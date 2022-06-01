В Свердловской области сошли с рельсов 7 вагонов с щебнем

Всего поезд состоял из 21 вагона. Фото: Уральская транспортная прокуратура

На станции Полуночное Свердловской железной дороги произошел сход 7 вагонов, груженных щебнем. Три вагона перевернулись, у четырех сошли колесные пары.

Инцидент был зафиксирован в 22:29 31 мая. На место схода выезжали следственно-оперативная группа и Серовский транспортный прокурор.

По данным Уральской транспортной прокуратуры, пострадавших среди людей нет. А вот вагоны и железнодорожный путь получили повреждения. Сейчас устанавливается сумма ущерба.

Уточняется, что все произошло на однопутном неэлектрифицированном участке Полуночное — Ивдель, предназначенном только для движения грузовых поездов. В связи с этим задержек пассажирских и пригородных поездов удалось избежать.

Серовской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.