Под Екатеринбургом лихача на Lexus остановили с помощью табельного оружия

В отношении лихача представители МВД составили сразу пять административных протоколов. Фото: с места происшествия предоставлено В. Н. Горелых

В погоне за Lexus наряду свердловской ГИБДД пришлось применить табельное оружие. Инцидент произошел под Екатеринбургом в районе ТЭЦ.

Экипаж ДПС обратил внимание на иномарку, которая выезжала из лесополосы. С помощью громкоговорителя патруль потребовал водителя остановиться, но тот предпринял попытку ретироваться. Началась погоня.

"Эпилог произошел вблизи развязки п. Монетный – ЕКАД. Именно здесь, после стрельбы по колесам, Lexus потерял управление и съехал в кювет", – рассказал руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

По его данным, стражами порядка были задержаны два брата-близнеца 1980 года рождения. В салоне машины нашли небольшой сверток с порошком белого цвета. Вещество направлено на экспертизу.

В отношении лихача представители МВД составили сразу пять административных протоколов: за проезд на запрещающий сигнал светофора, тонировку с нарушениями, отказ от прохождения медосвидетельствования, невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке и непристегнутый ремень. Разбирательство продолжается.