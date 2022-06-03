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Общество / Происшествия
3 июня 2022, 12:18

На Урале в ДТП заживо сгорела 62-летняя женщина

ДТП

По факту дорожно-транспортного происшествия ведется расследование. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Сегодня рано утром на трассе возле Сысерти произошло смертельное ДТП. Автомобиль Haima, двигаясь со стороны Челябинска в сторону Екатеринбурга, въехал в металлическое ограждение и перевернулся. Машина загорелась.

В результате аварии пострадал 47-летний мужчина-водитель. Его госпитализировали в МАУ ЦГКБ № 23 Екатеринбурга. 62-летнюю пассажирку спасти не удалось. Женщина сгорела в автомобиле. Установлено, что водитель и пассажирка являются жителями Снежинска Челябинской области.

На месте происшествия сотрудниками ГИБДД и следственной-оперативной группой проведены замеры, осмотр транспортных средств, обследование состояния улично-дорожной сети, составлены процессуальные документы. По факту дорожно-транспортного происшествия ведется расследование, рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

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Областная газета Свердловской области

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