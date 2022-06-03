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Общество / Происшествия
3 июня 2022, 17:03

Под Верхней Пышмой в ДТП погиб 30-летний мотоциклист

мотоцикл

Мотоциклом управлял житель поселка Кедровое 1992 года рождения, который имел водительский стаж 1 год. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В поселке Красный Адуй, который находится вблизи Верхней Пышмы, произошла авария с участием мотоцикла Yamaha и машины ВАЗ-211540. Мотоциклист скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, автомобиль ВАЗ во время выезда на дорогу с прилегающей территории не предоставил мотоциклисту преимущество в движении и врезался в него.

За рулем отечественной машины находился мужчина 1939 года рождения, имеющий стаж вождения 38 лет. Мотоциклом управлял житель поселка Кедровое 1992 года рождения, который имел водительский стаж 1 год.

Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы проводят процессуальные действия. На месте аварии был обнаружен мотошлем, однако установить, использовал ли его мотоциклист, пока не удалось. Конкретные причины ДТП будут установлены по итогам расследования.

Областная газета Свердловской области

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