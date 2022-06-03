Под Верхней Пышмой в ДТП погиб 30-летний мотоциклист

Мотоциклом управлял житель поселка Кедровое 1992 года рождения, который имел водительский стаж 1 год. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В поселке Красный Адуй, который находится вблизи Верхней Пышмы, произошла авария с участием мотоцикла Yamaha и машины ВАЗ-211540. Мотоциклист скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, автомобиль ВАЗ во время выезда на дорогу с прилегающей территории не предоставил мотоциклисту преимущество в движении и врезался в него.

За рулем отечественной машины находился мужчина 1939 года рождения, имеющий стаж вождения 38 лет. Мотоциклом управлял житель поселка Кедровое 1992 года рождения, который имел водительский стаж 1 год.

Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы проводят процессуальные действия. На месте аварии был обнаружен мотошлем, однако установить, использовал ли его мотоциклист, пока не удалось. Конкретные причины ДТП будут установлены по итогам расследования.