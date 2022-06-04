В Екатеринбурге в ДТП пострадал пассажир такси

В Екатеринбурге на перекрестке Бардина — Чкалова произошло ДТП с участием автомобиля такси. Пострадал один человек.
Как рассказали "Областной газете" в отделении пропаганды ГИБДД УМВД России по городу, таксист не предоставил преимущества в движении другому легковому автомобилю. В результате столкновения двух транспортных средств пострадала женщина-пассажир такси. Ее увезли в ГКБ № 23.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Они выясняют обстоятельства случившегося.
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