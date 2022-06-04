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4 июня 2022, 15:13

В Екатеринбурге в ДТП пострадал пассажир такси

ДТП

Пострадала женщина-пассажир такси. Фото: кадр из видео, предоставленного отделением пропаганды ГИБДД УМВД России по городу

В Екатеринбурге на перекрестке Бардина — Чкалова произошло ДТП с участием автомобиля такси. Пострадал один человек.

Как рассказали "Областной газете" в отделении пропаганды ГИБДД УМВД России по городу, таксист не предоставил преимущества в движении другому легковому автомобилю. В результате столкновения двух транспортных средств пострадала женщина-пассажир такси. Ее увезли в ГКБ № 23.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Они выясняют обстоятельства случившегося.

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Областная газета Свердловской области

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