В Екатеринбурге в ДТП пострадал пассажир такси

Пострадала женщина-пассажир такси. Фото: кадр из видео, предоставленного отделением пропаганды ГИБДД УМВД России по городу

В Екатеринбурге на перекрестке Бардина — Чкалова произошло ДТП с участием автомобиля такси. Пострадал один человек.

Как рассказали "Областной газете" в отделении пропаганды ГИБДД УМВД России по городу, таксист не предоставил преимущества в движении другому легковому автомобилю. В результате столкновения двух транспортных средств пострадала женщина-пассажир такси. Ее увезли в ГКБ № 23.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Они выясняют обстоятельства случившегося.

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