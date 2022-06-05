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5 июня 2022, 14:08

В центре Екатеринбурга троллейбус насмерть сбил пешехода

место ДТП

ДТП произошло на перекрестке улиц Карла Либкнехта и Первомайской. Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Карла Либкнехта и Первомайской произошла авария с участием троллейбуса и пешехода. Мужчина, попавший под колеса транспорта, погиб на месте до приезда скорой помощи.

В момент аварии мужчина начал переходить дорогу по зебре — водитель троллейбуса № 9 не успел отреагировать. При этом троллейбус проехал на желтый сигнал светофора. Пешеход также вышел на проезжую часть в тот момент, когда для него горел запрещающий сигнал светофора.

Было установлено, что троллейбусом управляла 47-летняя женщина, имеющая стаж вождения 20 лет, к административной ответственности ранее не привлекалась. В момент аварии она была трезвой, сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

Сотрудники Госавтоинспекции произвели замеры и составили процессуальные документы. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится расследование.

Областная газета Свердловской области

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