В Нижнем Тагиле спасли девушку, провалившуюся в мусоропровод

Происшествие случилось утром 5 июня. Фото: группа "Тагильский спасатель" "ВКонтакте"

В Нижнем Тагиле спасли девушку, провалившуюся в мусоропровод. Она уронила в трубу свой мобильный телефон.

Происшествие случилось утром 5 июня.

"Тагильским спасателям пришлось вытаскивать из мусоропровода жительницу дома №18 по Ленинградскому проспекту. По ее словам, она уронила свой телефон и решила его достать самым необычным способом", — говорится в сообщении, опубликованном в группе Центра защиты населения и территории города Нижний Тагил "ВКонтакте".

Спасательная бригада демонтировала часть трубы мусоропровода, а затем с помощью альпинистского снаряжения девушку удалось достать наружу.