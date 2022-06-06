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Общество / Происшествия
6 июня 2022, 11:25

Североуральские огнеборцы спасли упавшего в карьер мужчину

лодка

Спасателям помог очевидец. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Накануне у поселка Покровск-Уральский Североуральского ГО мужчина упал на склон затопленного карьера. Информация об инциденте поступила огнеборцам 15-го пожарно-спасательного отряда.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, тяжелых травм при падении мужчина не получил. Он сам сообщил о случившемся и попросил о помощи, так как выбраться самостоятельно не мог.

Прибывшие на место огнеборцы с помощью спасательных веревок добрались к пострадавшему, обвязали его и спустили вниз, где в лодке ожидал неравнодушный очевидец. Доброволец доставил мужчину и участников спасательной операции на берег.

Областная газета Свердловской области

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