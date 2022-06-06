На Среднем Урале 6 июня сообщили о лжеминировании более 20 судов

В период с 31 мая по 3 июня сообщения о "минировании" поступили во все суды региона. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области прошла волна лжеминирования зданий судов. В период с 31 мая по 3 июня сообщения о "минировании" поступили во все суды региона.

Об этом "Областной газете" рассказали в пресс-службе Управления судебного департамента Свердловской области.

Только сегодня были "заминированы" более 20 зданий судов. Среди них — Ленинский, Октябрьский, Железнодорожный районные суды Екатеринбурга, Алапаевский, Артемовский, Ревдинский, Ирбитский, Качканарский, Первоуральский, Полевской, Камышловский, Верхнепышминский, Тавдинский, Кировградский городские суды.

Напомним, в середине мая "ОГ" сообщала о минировании одного из зданий УрФУ.