Яд кромешный

Еврокубы у старого коровника в Кунгурке. В них порядка 40 тонн маслянистой жидкости с кислым запахом. Фото: Владимир Коцюба Белых

Власти и жители сразу двух территорий Среднего Урала – Ревды и Полевского – бьют тревогу: здесь обнаружены сотни емкостей с токсичной жидкостью. Эксперты говорят, что речь идет об отходах подпольного производства дизтоплива. Пока полиция ведет расследование, жители муниципалитетов опасаются экологической катастрофы: ядовитые бочки находятся на бесхозной земле, вблизи источников питьевой воды.

Опасно для жизни

Первыми опасные находки обнаружили в конце мая жители села Кунгурка Ревдинского района. 38 еврокубов по 1000–1200 кг были свалены у заброшенного коровника. Кунгурцы немедленно обратились в газету «Ревдинский рабочий»: «В сорока метрах – приток реки Чусовой. Достаточно одного предприимчивого человека, приглядевшего еврокуб для хозяйства, и тонна зловонной жидкости попадет в реку, сделав непитьевыми все близлежащие водохранилища», – предупредили они.

– Внутри емкостей – темно-коричневая маслянистая субстанция. Запах резкий, отдает кислотой, неприятный осадок в горле и химический привкус на языке. В том, что она небезопасна для людей и окружающей среды, нет сомнений. На территории, где они стоят, нет ни забора, ни охраны, заходи и бери, что хочешь, – рассказал «ОГ» журналист «Ревдинского рабочего» Андрей Агафонов, выезжавший на место.

На одном из еврокубов Андрей нашел этикетку. На ней написано, что в контейнере находится дифенилметандиизоцианат, произведенный немецкой компанией BASF, занимающейся промышленной химией. Жидкость используется для производства полиуретанов: теплоизоляции, сидений для автомобилей, мебели, сэндвич-панелей и пр. Вещество токсично, может вызывать астматические реакции даже при низкой концентрации, из-за одного вдоха.

На других контейнерах журналист увидел полиэтиленовые мешочки, на одном из которых значилось «Альфабонд». Как выяснилось, это фенолформальдегидная щелочная смола для фенол-эфирного процесса. Производится компанией «Уралхимпласт – Хюттенес Альбертус» в Нижнем Тагиле. Используется для стального и чугунного литья и литья из цветных сплавов. Также из нее делают пластмассу. Токсичные компоненты в составе смолы вызывают сыпь, провоцируют аллергию и астму и еще пожароопасны.

Полиция и прокуратура – в деле

Глава Кунгурки Ольга Шаймурдина сразу же написала заявление в полицию, а также в природоохранную прокуратуру. Правоохранители уже взяли пробы для экспертизы. Она установит, что именно содержится в контейнерах. Результаты будут уже на днях. В природоохранной прокуратуре «ОГ» сказали, что подключаются к решению проблемы. Дело поручено прокуратуре городского округа Ревда.

По словам Ольги Шаймурдиной, емкости завозили не через село, а в обход, прямо с трассы Дегтярск – Полевской (она проходит вдоль села. – Прим. авт.). Действовали явно скрытно. В противном случае транспорт, способный перевезти такое количество баков, сразу бы заметили жители, говорит она.

«Ревдинский рабочий» пишет, что старый коровник, где неизвестные выгрузили еврокубы, когда-то принадлежал ООО «Регионснабкомплект». Сейчас компания находится в процессе ликвидации. Земля под коровником передана за долги банку «Интеза». Полиция и администрация села пытаются найти концы там.

– Местные жители просят поставить охрану, либо вывезти емкости, либо забор поставить. Но территория частная. Мы не имеем право на нее даже заходить без участкового. Тем более проводить какие-то манипуляции с кубами. Сейчас буквально бьем во все колокола, чтобы быстрее разрешить эту ситуацию, – говорит Ольга Викторовна.

Подпольное производство

Токсичные контейнеры появились не только в Ревдинском районе. Шестого июня в редакцию «ОГ» позвонили представители Союза отходоперерабатывающих предприятий УрФО, сообщившие сразу о трехстах еврокубах, найденных на территории Полевского. Внешне они напоминают «кунгурские», жидкость в них – того же темно-коричневого цвета.

Кубы стоят на территории старого склада с вывеской «Полевское ДРСУ, ул. Совхозная, 13». Доступ туда свободный, хотя территория частная. Учитывая, что ГО Ревда и Полевской ГО граничат друг с другом (а Кунгурка территориально ближе всего к Полевскому), есть вероятность, что это дело рук одних и тех же лиц.

В Союз информация поступила от жителя села Курганово Владимира Марченко, возглавляющего компанию «Центр-Ойл» (занимается производством смазочных материалов, присадок к смазочным материалам и антифризов. – Прим. ред.). В беседе с «ОГ» Владимир предположил, что речь, скорее всего, идет об отходах подпольного и совершенно неэкологичного производства низкокачественного дизельного топлива:

– Судя по тому, что я увидел, в этих баках серная кислота, либо отходы ее переработки. Я очень хорошо знаю химию, и сомнений у меня практически нет. Мне рассказали, что один человек уже попробовал открыть и ковырнуть содержимое, и его чуть не стошнило, – добавил он.

Аналогичного мнения придерживается председатель правления Союза отходоперерабатывающих предприятий УрФО Сергей Литвиненко:

– По нашим данным, в контейнерах находится кислый гудрон, который образуется в результате осветления нефтяных дистиллятов пиролизным способом при подпольном производстве дизельного топлива. Это происходит с использованием серной кислоты. Стоимость утилизации таких отходов – а это I класс опасности – начинается от 250 тысяч рублей за кубометр. Утилизировать их вправе только один федеральный оператор – Росатом. Поэтому нелегальные производители просто складируют их на участках, взятых в аренду через подставных лиц, – пояснил он.

По словам Сергея Литвиненко, подобные свалки представляют серьезную опасность для окружающей среды. Со временем материал контейнеров теряет эластичность, а это значит, что каждый из кубов может в любой момент лопнуть. Если это произойдет, опасные вещества попадут в грунтовые воды и в источники питьевой воды.

В мэрии Полевского «ОГ» сказали, что первый раз слышат о свалке токсичных отходов. В отделе по охране окружающей среды сообщили, что никто с этой информацией к ним не обращался. Мы передали все материалы главе округа Константину Поспелову.

Еврокубы в Полевском стоят в несколько рядов на траве за покосившимся забором. Фото: пресс-служба СОПП УрФО

Химическое вещество внутри контейнеров. Пластик вокруг темных пятен постепенно «расползается». Фото: Владимир Коцюба-Белых

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