Беспросветный шторм

Порывы ветра в свердловских муниципалитетах достигали 20 метров в секунду. Фото: Галина Соловьева

Ливни и штормовой ветер вчера оставили без света 11,5 тысячи свердловчан по всей области, сообщил региональный министр энергетики и ЖКХ Николай СМИРНОВ. Энергетики оперативно приступили к устранению повреждений, но синоптики предупреждают: расслабляться не надо, раньше выходных непогода из региона не уйдет.

По данным Николая Смирнова, неполадки были зафиксированы, в частности, в Первоуральске, Среднеуральске, Белоярском районе, Каменске-Уральском, Горном Щите и Серовском городском округе.

– Восстановительные работы проводят бригады энергетиков. Сил и средств достаточно, – заявил министр, добавив, что главам муниципалитетов поручено следить за работой систем жизнеобеспечения территорий.

О дождях, грозах и ветре с порывами до 20 метров в секунду свердловские синоптики предупреждали накануне. Энергокомпании и предприятия коммунального хозяйства региона перешли на усиленный режим работы, так что к капризам погоды были готовы.

«Из-за сильного штормового ветра специалисты филиала «Россети Урал» – «Свердловэнерго» (осуществляет передачу электроэнергии по распределительным сетям 0,4–110 кВ. – Прим. ред.) фиксируют локальные технологические нарушения. Введен режим повышенной готовности. Энергетики незамедлительно производят необходимые переключения для подачи электроснабжения по резервным схемам и ведут аварийно-восстановительные работы. На данный момент без электроснабжения остается ряд населенных пунктов, расположенных в Белоярском, Сысертском, Красноуфимском, Камышловском и Каменском городских округах», – сообщили «ОГ» в пресс-службе «Россети Урал», добавив, что порядка 30% потребителей, оставшихся без света из-за непогоды, – абоненты сторонних сетевых организаций. Статус восстановительных работ компании на момент сдачи номера уточнить не удалось.

В АО «Облкоммунэнерго», обслуживающей сетевой комплекс 44 свердловских поселков и городов, фиксировали дневные аварийные отключения в некоторых территориях. «Без электроснабжения оставались чуть больше 4 тысяч потребителей в Красноуфимске, Первоуральске, Среднеуральске и Новоуральском городском округе. Повреждения оперативно устранили», – рассказала «ОГ» руководитель отдела по связям с общественностью АО «Облкоммунэнерго» Екатерина Мезинцева.

Энергетики предупреждают: непогода из региона пока не ушла. «Циклон еще остается над нами, поэтому в последующие двое суток дожди продолжатся, хоть и не такие интенсивные. Ожидать улучшения погоды можно только ближе к выходным», – предупредила «ОГ» главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко.

Но вслед за этим регион ждут «погодные качели», сообщает сайт Gismeteo. В воскресенье температура упадет до плюс 6 °C, но уже в понедельник скакнет сразу на 12 градусов вверх, до плюс 18.

Локальные катаклизмы В Каменске-Уральском и Асбесте вчера фиксировались случаи падения деревьев на автомобили. Обошлось без жертв. В Ревде ветром сорвало металлические листы с крыши педагогического колледжа. Как сообщает «Ревдинский рабочий», территорию оградили. Крышу обещают восстановить в ближайшее время.