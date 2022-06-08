В Екатеринбурге BMW сбил 12-летнего велосипедиста

Личности участников ДТП и обстоятельства происшествия установлены. Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу

В микрорайоне ЖБИ Екатеринбурга произошло ДТП с участием 12-летнего велосипедиста. В результате юного горожанина доставили в больницу с травмами.

По предварительной информации, накануне водитель автомобиля BMW-316, двигаясь по ул. 40 лет Комсомола от Владимира Высоцкого в сторону Сыромолотова, допустил наезд на велосипедиста, который неожиданно выехал на проезжую часть.

Установлено, что за рулем иномарки находился 35-летний мужчина со стажем управления 15 лет. По словам автолюбителя, он ехал со скоростью примерно 40 км/ч. Когда на дорогу выехал ребенок, он применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.

Отец несовершеннолетнего пояснил инспекторам, что сын с его разрешения поехал кататься на велосипеде. В какой-то момент мальчик не справился с управлением и выехал под машину.

По данным отделения пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу, на месте происшествия проведены замеры, составлены процессуальные документы. Отмечается, что в связи с произошедшим полиция проведет обследование школы, в которой учится пострадавший, на предмет обучения детей навыкам безопасного поведения на дороге. Также материалы будут направлены в подразделение по делам несовершеннолетних.

Добавим, 7 июня произошла еще одна авария с пострадавшим ребенком. Предварительно известно, что неустановленный водитель двигался по ул. Грибоедова. При совершении поворота на Бородина он допустил наезд на 9-летнего пешехода. В результате мальчик с ушибами был доставлен в больницу.

Водителя и очевидцев случившегося, а также лиц, располагающих какой-либо информацией о данном ДТП, просят позвонить по телефону: 8 908 632-43-67.