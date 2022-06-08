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8 июня 2022, 11:51

В Екатеринбурге трамвай сбил женщину-пешехода. Видео

ДТП

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП. Фото: Галина Соловьева

В Екатеринбурге произошло ДТП с участием трамвая. Пострадала женщина-пешеход.

По предварительной информации, водитель трамвая № 6 при движении по проспекту Ленина от Хохрякова в сторону 8 Марта наехал на пешехода-женщину. Она в этот момент переходила проезжую часть, рассказали в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по городу.

В результате аварии пешеход с различными травмами доставлена в ГКБ № 36. Сейчас сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются обстоятельства ДТП.

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Областная газета Свердловской области

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