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Общество / Происшествия
8 июня 2022, 12:27

15-летний вейпер из Екатеринбурга попал в больницу с ожогом и рваными ранами

вейпер

Ранее на территории уральской столицы уже фиксировались инциденты с вейперами. Фото: Александр Зайцев

Полиция Екатеринбурга проводит проверку по факту травмирования 15-летнего подростка в результате курения электронного устройства, генерирующего пар (вейпа).

Как установили сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, устройство подросток взял у своего знакомого. Пока никого не было дома, он попытался покурить, для чего открыл окно и включил устройство. Практически сразу раздался хлопок, и подросток ощутил сильную боль.

Оправившись от шока, молодой человек обнаружил, что у него отсутствуют пять передних зубов. Испугавшись наказания от родителей, он пытался скрыть следы происшествия. Однако позже рассказал о случившемся матери. На скорой его доставили в больницу с диагнозом: рваная рана обеих губ, перелом верхних и нижних резцов, ожог левого предплечья.

Как отмечают в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, ранее на территории уральской столицы уже фиксировались подобные случаи. Полиция настоятельно рекомендует законным представителям провести беседы со своими детьми об опасности использования вейпов, а также курения как такового.

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Областная газета Свердловской области

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