На Урале сгорел приют для брошенных хаски

Причина пожара выясняется. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Приют должен был открыться уже через две недели. Однако пожар погубил капитальные и хозяйственные постройки, всю технику и запасы еды для животных на полгода.

К счастью, собаки не пострадали. Однако около сотни животных лишилась пищи, рассказали в фонде "Счастье в дом", которые оказывают помощь брошенным хаски, аляскинским маламутам и самоедам.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, информация об инциденте поступила к ним в 20:19. Ангар в селе Черемхово Каменского городского округа был потушен в течение трех минут. Площадь пожара составила 60 "квадратов".

"Причина пожара выясняется. Вероятно, это проводка, потому что это единственное место, где проводку еще не успели заменить", — сообщили представители фонда.