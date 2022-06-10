Прокуратура организовала проверку после ЧП в детском саду Полевского

Прокуратура проверит сообщение СМИ о том, что воспитатель разбила нос ребенку. Фото: Алексей Кунилов

Прокуратура Полевского проверит детский сад № 65, где пятилетнему ребенку разбили нос. По сообщению СМИ, по лицу его ударила воспитательница за плохое поведение. В результате у малыша пошла кровь из носа.

"В ближайшее время планируется провести судебно-медицинское освидетельствование ребенка, чтобы оценить степень тяжести вреда, причиненного его здоровью", — передает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.