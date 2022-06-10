В Березовском сотрудники ГИБДД помогли доставить годовалого ребенка с травмой языка в больницу

Родители хотели отвезти сына самостоятельно, но решили, что полицейские помогут им доставить малыша быстрее. Фото: предоставлено пресс-секретарем ГУ МВД России по Свердловской области Валерием Горелых

Сотрудники ГИБДД помогли семье из Березовского доставить в больницу ребенка, которому требовалась срочная медицинская помощь. Годовалый мальчик во время игры дома упал и сильно прикусил язык.

Вечером к наряду ДПС подъехала машина Hyundai, из которой выбежал обеспокоенный мужчина. Он объяснил сотрудникам ГИБДД, что в салоне автомобиля находятся его жена и годовалый сын, которого нужно срочно доставить в больницу — прикушенный язык распух и мешает ребенку дышать, из-за чего мальчик периодически теряет сознание.

Родители хотели отвезти сына самостоятельно, но решили, что полицейские помогут им доставить малыша быстрее. Сотрудники Госавтоинспекции незамедлительно согласились помочь семье.

"Гораздо быстрее и безопаснее представлялось довезти женщину с ребенком на патрульном автомобиле в детскую городскую клиническую больницу № 9 Екатеринбурга. Мать с сыном на руках пересадили в машину Госавтоинспекции. С использованием специальных световых и звуковых сигналов полицейские оперативно доставили обоих в медучреждение и проводили до кабинета неотложной помощи. Ребенку была оказана своевременная квалифицированная медицинская помощь. Сейчас мама с малышом уже дома, жизни мальчика ничего не угрожает", — рассказал пресс-секретарь регионального главка полиции Валерий Горелых.

Родители ребенка искренне поблагодарили капитанов полиции Константина Мухаева и Сергея Копылова за оперативные и грамотные действия, оценив их неравнодушие и профессионализм.