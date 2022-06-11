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Общество / Происшествия
11 июня 2022, 10:30

Жители Качканара спасли лося, застрявшего в песках шламохранилища

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Спасательная операция длилась несколько часов. Фото: скриншот из видео на YouTube-канале "Качканарский Рабочий"

В "зыбучих песках" шламохранилища в Качканаре застрял годовалый самец лося. Жители ближайших поселений совместно с егерями и сотрудниками ЕВРАЗ КГОК провели спасательную операцию.

Шламохранилище, где застряло животное, является производственной зоной. Информация о происшествии появилась в соцсетях, после чего неравнодушные качканарцы прибыли к месту инцидента и обнаружили лося и бегающего рядом испуганного лосенка.

Спасательная операция длилась несколько часов. Ситуация осложнялась тем, что без спецтехники вызволить животное не получалось.

"Жители поселка Ис Кирилл Санников и Иван Власов предоставили болотоход, с помощью его и вытянули животное на твердую поверхность. Сотрудницы городской ветеринарной лечебницы Марина Патласова и Мария Тользина поставили бедолаге капельницы с витаминами и глюкозой", — сообщается в группе газеты "Качканарский рабочий" в соцсети "ВКонтакте".

Также в спасении лося принимали участие сотрудники ЕВРАЗ КГОК под руководством и. о. начальника цеха хвостового хозяйства ЕВРАЗ КГОК Акиндина Карсканова и егеря Алексея Кирдяшкина.

Областная газета Свердловской области

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Жители Качканара спасли лося, застрявшего в песках шламохранилища