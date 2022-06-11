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Общество / Происшествия
11 июня 2022, 15:41

В поселке Кольцово столкнулись две иномарки. Выброшенная на тротуар машина сбила двух пешеходов

ДТП

Две пожилые женщины были доставлены в городскую больницу № 36. Фото: пресс-служба УГИБДД по Екатеринбургу

В поселке Кольцово на пересечении улиц Бахчиванджи и Спутников произошло ДТП с участием автомобилей Saab и Toyota. Один из них от удара выбросило на тротуар.

По предварительной информации, автомобиль Saab двигался со стороны аэропорта и поворачивал на перекрестке налево в сторону улицы Спутников. Toyota двигалась со стороны Арамильского тракта. После столкновения ее отбросило на пешеходов.

Машина, вылетевшая на тротуар, сбила двух пожилых женщин 1954 и 1958 годов рождения. Они были доставлены в больницу № 36 Екатеринбурга с различными травмами, рассказали в ГИБДД по Екатеринбургу.

Свердловская прокуратура взяла на контроль расследование причин ДТП.

Областная газета Свердловской области

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