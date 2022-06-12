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Общество / Происшествия
12 июня 2022, 11:51

Полиция привлекла к ответственности екатеринбурженку, чья малолетняя дочь чуть не выпала из окна

  Юлия Пастух
Многоквартирный дом

Мать оставила детей под присмотром своего сожителя, а сама ушла на работу. Фото: Галина Соловьева

В Екатеринбурге сотрудники Росгвардии, МЧС и подразделения по делам несовершеннолетних спасли полуторагодовалую девочку, которая едва не выпала из окна третьего этажа многоквартирного дома по ул. Альпинистов.

Сигнал о том, что ребенок сидел на подоконнике рядом с открытой рамой, поступил от прохожих. Прибывшим на место спасателям пришлось лезть в окно по пожарной лестнице, так как дверь никто не открывал.

Как оказалось, в квартире без присмотра взрослых находились двое детей — мальчик 4 лет и девочка 1,5 лет. Позднее выяснилось, что в тот вечер мать оставила детей под присмотром своего сожителя, а сама ушла на работу. Однако мужчина решил отлучиться в магазин. В это время полуторагодовалая девочка забралась на окно, створка которого была приоткрыта. 

В итоге в отношении матери составили протокол об административном правонарушении, а семью поставили на профилактический учет в ПДН. 

Областная газета Свердловской области

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