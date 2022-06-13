В ДТП на Серовском тракте погиб 35-летний мотоциклист

Мотоциклист возвращался домой с байк-фестиваля, проходившего в Тюмени. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

На 141-м километре трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов произошла авария с участием автомобилей BMW и Toyota, а также мотоцикла Honda. Мотоциклист погиб на месте происшествия до прибытия скорой помощи.

По предварительным данным, водитель байка двигался со стороны Екатеринбурга в сторону Серова. На повороте в коллективный сад мотоциклист столкнулся со стоящим автомобилем BMW, после чего байк отбросило на встречную полосу, где в него врезалась Toyota.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что водитель мотоцикла Honda ехал в шлеме и защитной экипировке, он являлся жителем города Советский Ханты-Мансийского автономного округа — Югра. Мужчина имел стаж вождения 13 лет, к административной ответственности привлекался трижды. Специалисты проводят экспертизу на наличие опьянения у погибшего. Мотоциклист возвращался домой с байк-фестиваля, проходившего в Тюмени, сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области.

За рулем BMW находилась женщина, имеющая стаж управления автомобилем 13 лет. Она пояснила, что поворачивала в сторону сада и пропускала движущиеся по встречной полосе машины.

Окончательная причина аварии будет установлена после проведения следствия.

Читайте также:

Под Верхней Пышмой в ДТП погиб 30-летний мотоциклист.