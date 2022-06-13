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13 июня 2022, 10:31

В Заречном огнеборцы спасли из пожара пятерых детей

пожар

В тушении пожара были задействованы 5 единиц спецтехники и 18 человек личного состава. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

На улице Уральской в городе Заречном произошел пожар на втором этаже девятиэтажного жилого здания. Огнеборцы спасли из огня пятерых детей.

На площади 13 квадратных метров были повреждены домашнее имущество и стены квартиры. Сотрудники МЧС эвакуировали из здания по пожарным маршам 40 человек, среди которых были 7 детей. После этого огнеборцы спасли из дома еще пятерых детей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Несколько детей получили ожоги и отравление продуктами горения.

В тушении пожара были задействованы 5 единиц спецтехники и 18 человек личного состава.

Областная газета Свердловской области

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