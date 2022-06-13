За минувшую ночь на трассах Свердловской области в ДТП погибли 5 человек

Одно из смертельных ДТП произошло на трассе Екатеринбург — Серов, второе — на автодороге Николо-Павловское — Петрокаменское — Алапаевск. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области

В ночь с 12 на 13 июня на трассах Свердловской области произошло несколько аварий, в которых погибли 5 человек. Одно из смертельных ДТП произошло на трассе Екатеринбург — Серов, второе — на автодороге Николо-Павловское — Петрокаменское — Алапаевск.

На серовском тракте авария произошла в 01:20. По данным ГИБДД, водитель автомобиля Skoda, будучи лишенным права управления машинами, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Wolksvagen, которым управлял мужчина 1987 года рождения.

В результате столкновения погибли 4 человека — водители и пассажиры обоих машин. Как уточнили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, водители не были пристегнуты.

Второе смертельное ДТП произошло в 01:30 на 95-м километре дороги Николо-Павловское — Петрокаменское — Алапаевск: 51-летний водитель Nissan, двигаясь со стороны поселка Зыряновский в сторону Асбестовского, не рассчитал скорость, не смог удержать машину на дороге и вылетел в кювет. Машина несколько раз перевернулась.

Водитель погиб на месте происшествия. Пассажирка, находившаяся на заднем сидении, была доставлена в Алапаевскую горбольницу с различными травмами, второй пассажир не пострадал. Мужчина, находившийся за рулем, не был пристегнут ремнем безопасности. Пассажирам удалось избежать более тяжелых травм, так как они пристегнуты были.

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