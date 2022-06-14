В Волчанске заказной автобус врезался в Renault и вылетел с дороги

Водитель и пассажиры легкового автомобиля, как и 25 пассажиров автобуса, не пострадали. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области

В Волчанске на улице Первомайской около 07:00 произошло ДТП с участием заказного автобуса ПАЗ и автомобиля Renault. Водителя автобуса госпитализировали с травмами в местную больницу.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области, 60-летний водитель ПАЗа, двигаясь со стороны Карпинска в Волчанск, потерял управление транспортом и выехал на полосу встречного, где столкнулся с автомобилем Renault. После этого автобус вылетел с дороги и врезался в дерево.

Водитель и пассажиры легкового автомобиля, как и 25 пассажиров автобуса, не пострадали.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят на месте аварии замеры и устанавливают точные причины ДТП. Сотрудники технического надзора ГИБДД проверяют соблюдение режима труда и отдыха водителем автобуса, наличие необходимой документации, тахографа и карточки водителя. К проверке соблюдения требований трудового законодательства подключилась прокуратура Карпинска.