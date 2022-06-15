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15 июня 2022, 10:54

В Невьянске горел жилой барак

  Юлия Пастух
Пожар в жилом бараке

Эвакуированы 57 человек. Фото: ГУМ МЧС по Свердловской области

В Невьянске на улице Куйбышева на площади 950 "квадратов" горел частично расселенный жилой двухэтажный барак. Эвакуированы 57 человек.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 04:20 часов. К 08:00 огнеборцы ликвидировали открытое горение, проводится проливка и разборка сгоревших конструкций.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В тушении пожара задействован 31 человек личного состава и 9 единиц спецтехники.  

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Пострадавших в результате ЧП нет. Причины произошедшего устанавливают пожарные дознаватели.

Видео: ГУ МЧС по Свердловской области. Сергей Колчин  начальник 9 отряда Федеральной противопожарной службы Свердловской области

Областная газета Свердловской области

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