Свердловчанку, взявшую в заложницы беременную, отправили в психбольницу

Пенсионерке показалось, что у нее украли джинсы. Фото: Алексей Кунилов

Чкаловский районный суд Екатеринбурга направил на принудительное лечение пенсионерку, которая закрыла у себя в квартире беременную девушку-риелтора и угрожала ей ножом.

По данным областной прокуратуры, риелтор пришла с клиентом на осмотр квартиры женщины 1960 года рождения. Через два дня пенсионерка обнаружила пропажу джинсовых брюк и предположила, что их похитили девушка с молодым человеком. Она позвонила риелтору и настойчиво пригласила вновь приехать к ней домой.

Когда риелтор приехала, женщина неожиданно закрыла входную дверь изнутри и забрала у девушки телефон, начала угрожать ей ножом, требуя вернуть джинсы. После она позвонила мужчине, который приходил вместе с риелтором. Молодой человек предложил привезти деньги, так как джинсы никто из них не похищал.

В итоге, когда женщина позвонила своему сыну, он попросил мать отпустить девушку. С его помощью и удалось вызволить риелтора из квартиры.

Пенсионерку отправят на принудительное лечение в психиатрический стационар.