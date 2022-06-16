Темы дня

Общество / Происшествия
16 июня 2022, 14:38

Свердловчанку, взявшую в заложницы беременную, отправили в психбольницу

  Юлия Пастух
Беременная

Пенсионерке показалось, что у нее украли джинсы. Фото: Алексей Кунилов

Чкаловский районный суд Екатеринбурга направил на принудительное лечение пенсионерку, которая закрыла у себя в квартире беременную девушку-риелтора и угрожала ей ножом.

По данным областной прокуратуры, риелтор пришла с клиентом на осмотр квартиры женщины 1960 года рождения. Через два дня пенсионерка обнаружила пропажу джинсовых брюк и предположила, что их похитили девушка с молодым человеком. Она позвонила риелтору и настойчиво пригласила вновь приехать к ней домой.

Когда риелтор приехала, женщина неожиданно закрыла входную дверь изнутри и забрала у девушки телефон, начала угрожать ей ножом, требуя вернуть джинсы. После она позвонила мужчине, который приходил вместе с риелтором. Молодой человек предложил привезти деньги, так как джинсы никто из них не похищал.

В итоге, когда женщина позвонила своему сыну, он попросил мать отпустить девушку. С его помощью и удалось вызволить риелтора из квартиры.

Пенсионерку отправят на принудительное лечение в психиатрический стационар.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
16.06.2022, 15:05 / Культура
На Среднем Урале по "Пушкинской карте" можно посетить 160 учреждений культуры
16.06.2022, 14:51 / Общество
За сутки в Свердловской области выявили 105 случаев COVID-19
16.06.2022, 14:45 / Спорт
Олег Шатов подписал новый контракт с "Уралом" на год
16.06.2022, 14:38 / Общество
Свердловчанку, взявшую в заложницы беременную, отправили в психбольницу
16.06.2022, 14:00 / Экономика
Эльвира Набиуллина заявила, что доллар и евро не будут запрещены в России