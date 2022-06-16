Росгвардейцы из Каменска-Уральского задержали мужчину, ограбившего магазин с ножом

Подозреваемого задержали по горячим следам. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области

Сотрудники Росгвардии по горячим следам задержали мужчину, ограбившего магазин на улице Кирова в Каменске-Уральском.

Продавец рассказала, что неизвестный, угрожая ножом, открыто похитил деньги из кассы и скрылся в сторону дома на улице Кунавина. После этого женщина нажала на тревожную кнопку.

Прибывшие на место ЧП росгвардейцы записали приметы нападавшего, передали информацию о подозреваемом другим патрулям и приступили к поиску.

Вскоре наряд вневедомственной охраны задержал мужчину со схожими приметами у остановки на проспекте Победы и отвез обратно к магазину, где продавец опознала в нем подозреваемого. Задержанным оказался ранее неоднократно судимый 44-летний мужчина, его доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.