Росгвардейцы из Каменска-Уральского задержали мужчину, ограбившего магазин с ножом

Сотрудники Росгвардии по горячим следам задержали мужчину, ограбившего магазин на улице Кирова в Каменске-Уральском.
Продавец рассказала, что неизвестный, угрожая ножом, открыто похитил деньги из кассы и скрылся в сторону дома на улице Кунавина. После этого женщина нажала на тревожную кнопку.
Прибывшие на место ЧП росгвардейцы записали приметы нападавшего, передали информацию о подозреваемом другим патрулям и приступили к поиску.
Вскоре наряд вневедомственной охраны задержал мужчину со схожими приметами у остановки на проспекте Победы и отвез обратно к магазину, где продавец опознала в нем подозреваемого. Задержанным оказался ранее неоднократно судимый 44-летний мужчина, его доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.