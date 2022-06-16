Темы дня

Общество / Происшествия
16 июня 2022, 18:13

Росгвардейцы из Каменска-Уральского задержали мужчину, ограбившего магазин с ножом

  Юлия Пастух
Сотрудники Росгвардии

Подозреваемого задержали по горячим следам. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области

Сотрудники Росгвардии по горячим следам задержали мужчину, ограбившего магазин на улице Кирова в Каменске-Уральском. 

Продавец рассказала, что неизвестный, угрожая ножом, открыто похитил деньги из кассы и скрылся в сторону дома на улице Кунавина. После этого женщина нажала на тревожную кнопку.

Прибывшие на место ЧП росгвардейцы записали приметы нападавшего, передали информацию о подозреваемом другим патрулям и приступили к поиску.

Вскоре наряд вневедомственной охраны задержал мужчину со схожими приметами у остановки на проспекте Победы и отвез обратно к магазину, где продавец опознала в нем подозреваемого. Задержанным оказался ранее неоднократно судимый 44-летний мужчина, его доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
16.06.2022, 18:31 / Политика
На пост губернатора Свердловской области будет претендовать Андрей Кузнецов
16.06.2022, 18:13 / Общество
Росгвардейцы из Каменска-Уральского задержали мужчину, ограбившего магазин с ножом
16.06.2022, 17:45 / Экономика
Евгений Куйвашев на ПМЭФ анонсировал строительство большого туркластера на Чусовой
16.06.2022, 17:20 / Общество
На Среднем Урале организуют скрининг новорожденных на наличие СМА
16.06.2022, 16:59 / Спорт
"Урал" продлил аренду голкипера Ильи Помазуна еще на сезон