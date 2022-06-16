В деревне Курманка перевернулся рейсовый пассажирский автобус

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП с участием рейсового автобуса, двигавшегося по маршруту Сухой Лог — Екатеринбург. Никто из пассажиров не пострадал.
Авария произошла в деревне Курманка. По предварительной информации, водитель автобуса неправильно выбрал скорость на мокрой дороге, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспорта на бок.
В момент ДТП в салоне находились 8 человек, никто из них не пострадал. Пассажиры были отправлены в пункты назначения попутным транспортом.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии. Видео с места ДТП опубликовано в группе "ГИБДД66" в соцсети "ВКонтакте".