В аварии на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган погибли два водителя и ребенок

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что 11-летний мальчик ехал на переднем сиденье и не был пристегнут. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области

ДТП с участием автомобилей Kia Rio и Ford Focus произошло на 108-м километре трассы Екатеринбург — Шадринск — Курган. Сотрудники Госавтоинспекции установили, что 11-летний мальчик ехал на переднем сиденье и не был пристегнут.

По предварительной информации, 43-летняя женщина-автомобилист выезжала на трассу со стороны коллективных садов и, поворачивая налево, не предоставила преимущество в движении другому автомобилю, которым управлял 42-летний мужчина. Мать с сыном, которые ехали в Kia Rio, и водитель Ford Focus погибли на месте происшествия.

Ребенок в нарушение ПДД находился на переднем сиденье без детского удерживающего устройства, он также не был пристегнут ремнем безопасности.

Сотрудники ГИБДД опросили отца мальчика. Мужчина рассказал, что его супруга и сын возвращались в Каменск-Уральский из сада, находившегося в нескольких километрах от места ДТП. Женщина имеет стаж вождения 15 лет, к административной ответственности за нарушения ПДД привлекалась 1 раз.

Водитель Ford Focus также был жителем Каменска-Уральского, имел стаж вождения 13 лет. К административной ответственности за нарушение правил дорожного движения он привлекался 2 раза, сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.