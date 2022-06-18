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18 июня 2022, 09:38

В Каменске-Уральском сотрудники ГИБДД задержали водителя, который насмерть сбил велосипедистку

Место ДТП

Велосипедистка, возвращавшаяся домой из коллективного сада. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области.

Вечером 17 июня в Каменске-Уральском наряд ДПС задержал пьяного водителя 1962 года рождения, находившегося за рулем Lada Granta, у которой были видны механические повреждения. За 10 минут до этого мужчина сбил женщину на велосипеде — она погибла.

Сотрудники ГИБДД установили, что примерно в 22:30 на 2 км автодороги Каменск-Уральский — Барабановское — Усть-Багаряк водитель Lada Granta допустил наезд на велосипедиста, женщину 1958 года рождения, которая двигалась по правому краю дороги в сторону Каменска-Уральского. После этого мужчина скрылся с места аварии.

Велосипедистка, возвращавшаяся домой из коллективного сада, скончалась до приезда скорой помощи. Женщина была в светлой одежде, а на велосипеде были катафоты.

Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, при этом от медосвидетельствования он отказался. Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа провели необходимые процессуальные действия. В пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области добавили, что мужчина понесет ответственность за отказ от медосвидетельствования и за скрытие с места ДТП.

Областная газета Свердловской области

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