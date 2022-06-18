В деревне Медведево в результате ДТП сгорела машина и дом

В результате ДТП пострадал только один человек. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области

Утром 18 июня на улице Первой в деревне Медведево автомобиль Chevrolet Lacetti перевернулся и врезался в деревянный дом. В результате ДТП пострадал только один человек, но машина и дом сгорели.

За рулем автомобиля находилась девушка 1990 года рождения, на заднем сидении находились еще две пассажирки. Водитель, двигаясь в сторону Нижней Салды, не рассчитала скорость движения, допустила съезд с дороги с дальнейшим опрокидыванием автомобиля и столкновением с деревянным домом. После аварии машина загорелась, а огонь перекинулся на здание.

Одну из пассажирок госпитализировали с переломом руки. Водитель, вторая пассажирка и жительница дома не пострадали. Девушка, находившаяся за рулем, имеет стаж вождения 3 года, ранее к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекалась.

Она пояснила полицейским, что в момент ДТП везла знакомую домой. Все в машине были пристегнуты ремнями безопасности.

"Водитель от процедуры освидетельствования на состояние опьянения отказалась. В отношении девушки составлен административный протокол по ч.1 ст.12.26 КоАП РФ, а также возбуждено административное дело по ч.2 ст. 12.24 КоАП РФ за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью", — сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.