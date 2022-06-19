Из горящей пятиэтажки в Краснотурьинске спасли 20 человек

Двоих взрослых и ребенка эвакуировали с помощью масок дыхательных аппаратов. Фото: Галина Соловьева

Сегодня в 02:01 на пульт диспетчера поступила информация о пожаре в пятиэтажном доме на улице Коммунальная в Краснотурьинске Свердловской области. В квартире на четвертом этаже на площади 25 квадратных метров горели вещи.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, прибывшие на место ЧП огнеборцы эвакуировали 20 человек, троих из них (включая ребенка) — с помощью масок дыхательных аппаратов.

В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники и 10 пожарных. К 02:15 огнеборцы ликвидировали открытое горение, и к 02:47 — завершили проливку и разбор сгоревших конструкций.