Свердловская полиция проводит проверку по факту стрельбы в поселке "Чистые Росы"

По предварительным данным, причиной стрельбы стал конфликт из-за собаки. Фото: Алексей Кунилов

18 июня в полицию поступил тревожный сигнал от местных жителей о том, что в коттеджном поселке "Чистые росы" в Заречном городском округе неизвестный стреляет из ружья.

Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, на место происшествия был направлен наряд полиции. По предварительным данным, между жителями поселка произошел конфликт на бытовой почве. На территорию строящегося дома забежала чужая собака, откуда ее по понятным причинам прогнали. Выгуливавшего животное мужчину это обстоятельство возмутило. Возникла ссора, после которой двое мужчин с собакой ушли, но пообещали вскоре вернуться с оружием. Свое слово они сдержали – через 10 минут приехали на автомобиле "Лексус", вооруженные "стволом" и саблей и предприняли попытку запугать вышедших мужчину и женщину, открыв пальбу. Потом они уехали, а спустя 40 минут вновь вернулись на двух иномарках – том же "Лексусе" и "Лэнд Крузере Прада".

Когда им сообщили, что уже вызвана полиция, мужчины спешно уехали. Но вскоре сотрудники полиции по "горячим следам" вычислили водителей обеих скрывшихся машин.

"Ими оказались ранее судимый по ст. 286 "превышение должностных полномочий" и ст. 105 "убийство" УК РФ екатеринбуржец, 1978 года рождения, и Тагильчанин, 1971 года рождения, также ранее судимый по ст. 162 УК РФ "разбой". Один уже задержан, второго разыскивают оперуполномоченные. Ружье марки ТОЗ-34 и сабля изъяты и приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам проверки" - отметил полковник Горелых.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 119 УК РФ "угроза убийством". Закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.