Тагильчанка без прав сбила двух детей-велосипедистов

Фото: ГИБДД по Свердловской области

В селе Южаково близ Нижнего Тагила произошло ДТП — 52-летняя женщина сбила двух детей, которые ехали на велосипеде.

Вчера, 19 июня, автомобилистка ехала из села Башкарка в сторону поселка Нейво-Шайтанский по обочине дороги справа в прямом направлении. Старший брат вез младшего на багажнике велосипеда. Мальчики заметили, что за ними в попутном направлении движется автомобиль, который заметно "виляет" на дороге. Затем машина резко переместилась на обочину, где сбила детей.

Видео: ГИБДД по Свердловской области

В результате ДТП пострадал 15-летний подросток и его 10-летний брат, которого он перевозил на багажнике велосипеда. Младшего брата увезли в больницу с травмой живота, старший получил ссадины.

По данным областной Госавтоинспекции, автоледи отказалась от медосвидетельствования на состояние опьянения. При этом в 2018 году женщину уже лишили прав за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, после чего она так и не сдала экзамены и не получила назад водительское удостоверение.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

В ГИБДД напомнили, что в случае отказа от медосвидетельствования на состояние опьянения, водитель несет такую же ответственность, как за управление транспортным средством в нетрезвом виде — за это можно получить крупный штраф в размере 30 тыс. рублей и лишиться прав на срок от 1,5 до 2 лет.