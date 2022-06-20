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20 июня 2022, 13:39

Сайты свердловских вузов подверглись хакерским атакам

Хакер

Речь идет в частности об УрФУ, УрГЭУ, УрГЮУ и УрГАХУ. Фото: Алексей Кунилов

Хакеры организовали масштабную DDoS-атаку на сайты крупнейших вузов Свердловской области. Речь идет в частности об УрФУ, УрГЭУ, УрГЮУ и УрГАХУ.

У Уральского федерального университета атаке подверглись не только главный портал УрФУ, но и часть сайтов на вузовском домене.

"Схожие проблемы испытывают сотни ведущих вузов страны, ситуация под контролем IT-дирекции и служб защиты информации, работа координируется с федеральными ведомствами", — сообщается в telegram-канале УрФУ.

При попытке зайти на сайт УрГАХУ выдается сообщение, что на портал ведется хакерская атака. Доступ к странице будет открыт в ближайшее время. При этом отмечается, что прием документов ведется в штатном режиме —  лично по адресу Екатеринбург, Карла Либкнехта, 23, а также через портал "Госуслуги".

Сайты УрГЮУ и УрГЭУ просто не открываются.

Областная газета Свердловской области

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