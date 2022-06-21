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Общество / Происшествия
21 июня 2022, 09:21

В Екатеринбурге на улице Куйбышева автомобилист сбил 15-летнюю девушку на самокате

самокат

15-летняя девушка была доставлена в больницу с ушибами. Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу

В Екатеринбурге на улице Куйбышева в районе дома № 61 произошло ДТП с участием автомобиля Volkswagen Polo и электросамоката. 15-летняя девушка была доставлена в больницу с ушибами.

Как сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу, наезд на самокат был совершен при выезде автомобиля с прилегающей территории. Мать девушки пояснила, что ее дочь, приближаясь к проезду с прилегающей территории, увидела остановившийся автомобиль, однако когда девушка начала объезжать его, водитель продолжил движение.

Автомобилем Volkswagen управлял 41-летний мужчина, имеющий стаж управления транспортными средствами 6 лет. Автомобилист рассказал, что при выезде на дорогу он остановился и посмотрел только налево, не обратив внимание, что справа приближается самокат.

Сотрудники ГИБДД провели замеры, составили процессуальные документы и установили обстоятельства ДТП.

Областная газета Свердловской области

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