Землетрясение в Афганистане унесло жизни почти 300 человек

Сегодня ночью в провинциях Пактика и Хост на юго-востоке Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,1 балла. Очаг залегал на глубине 10 км.

Число погибших превысило 280, еще не менее 250 человек получили увечья, — передает ТАСС со ссылкой на афганское агентство Pajwok.

В результате землетрясения было разрушено несколько жилых домов, в настоящее время в зоне бедствия ведутся поисково-спасательные работы.

Обновлено в 14:45:

По данным местного телеканала Tolo News со ссылкой на замминистра по борьбе со стихийными бедствиями Шарафуддина Муслима, число погибших выросло до 920, передает РИА Новости.