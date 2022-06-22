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Общество / Происшествия
22 июня 2022, 12:47

Землетрясение в Афганистане унесло жизни почти 300 человек

  Юлия Пастух

Сегодня ночью в провинциях Пактика и Хост на юго-востоке Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,1 балла. Очаг залегал на глубине 10 км.

Число погибших превысило 280, еще не менее 250 человек получили увечья, — передает ТАСС со ссылкой на афганское агентство Pajwok.

В результате землетрясения было разрушено несколько жилых домов, в настоящее время в зоне бедствия ведутся поисково-спасательные работы. 

Обновлено в 14:45: 

По данным местного телеканала Tolo News со ссылкой на замминистра по борьбе со стихийными бедствиями Шарафуддина Муслима, число погибших выросло до 920, передает РИА Новости.

Областная газета Свердловской области

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